Ронни О'Салливан хочет, чтобы ЧМ по снукеру проводили в другой стране

Английский снукерист Ронни О`Салливан через месяц может восьмой раз стать обладателем титула World Snooker Championship, который проводится в театре Крусибл в Шеффилде (Англия).

«Это огромный цирк, и вам нужно огромное пространство, чтобы вместить чемпионат мира. Я думаю, что Саудовская Аравия была бы великолепна. У них есть ресурсы, и они прекрасно справятся с этой задачей», — приводит слова О`Салливана The Sun.

Материалы по теме О'Салливан объявил о возобновлении работы с психиатром Питерсом перед чемпионатом мира

Он также отмечает, что помимо Саудовской Аравии с проведением самого крупного турнира по снукеру в мире справился бы Китай. Дело в том, что сам снукерист в прошлом месяце участвовал там в соревнованиях, где всех участников обслужили на высшем уровне.

Однако у театра Крусибл есть контракт на проведение мероприятия до 2027 года, когда будет отмечаться его 50-летие.