Смагин: очень обидное поражение Горячкиной, она могла зацепиться за ничью

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) гроссмейстер Сергей Смагин прокомментировал исход партии с участием Александры Горячкиной в 10-м туре Турнира претенденток — 2024. Российская шахматистка потерпела поражение от соперницы из Китая Лэй Тинцзе.

«Саша явно неудачно разыграла дебют. То ли позиция оказалась незнакомой, то ли что-то перепутала. Она великолепно защищалась, но в конце устала и очень грубо проиграла. Очень обидное поражение, были хорошие шансы зацепиться за ничью», — приводит слова Смагина ТАСС.

В следующем туре Горячкина сыграет с Рамешбабу Вайшали (Индия). Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

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