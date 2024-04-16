Патрик Махоумс вошёл в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрих Махоумс вошёл в список 100 самых влиятельных людей 2024 года по версии журнала Time.

Издание опубликовало обложку, на которой запечатлён известный футболист.

Патрик Махоумс Фото: обложка журнала «Time»

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити. 15 февраля в Канзас-Сити открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды. Патрик Махоумс и его жена Бриттани Мэттьюс посетили детскую больницу, чтобы поддержать тех, кто находился там после стрельбы во время чемпионского парада.