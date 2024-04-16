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Двукратного чемпиона «Тур де Франс» Вингегора выписали из больницы

Двукратного чемпиона «Тур де Франс» Вингегора выписали из больницы
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Двукратный чемпион «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор выписался из больницы спустя почти две недели после падения на четвёртом этапе «Тура Страны басков».

«Хочу сказать спасибо медицинскому персоналу больницы, который заботился обо мне. И спасибо всем за вашу поддержку. Я получил много сообщений, подарков, рисунков. Это согрело моё сердце. Теперь пришло время начать реабилитацию», — приводит слова Вингегора пресс-служба Team Visma на странице в соцсетях.

Напомним, 4 апреля Вингегор попал в массовый завал на четвёртом этапе «Тура Страны басков». Инцидент произошёл за 35 км до финиша, при приближении к повороту на скоростном спуске. Вингегор не смог самостоятельно подняться после падения, врачи уносили его на носилках. В результате произошедшего датчанин сломал ключицу и рёбра. 9 апреля Вингегор перенёс операцию на ключице.

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