Яна Клепикова выиграла стометровку вольным стилем на чемпионате России в Казани

В Казани состоялся финальный заплыв у женщин на дистанции 100 метров вольным стилем в рамках чемпионата России – 2024 по плаванию. C результатом 54,09 золотую медаль выиграла Яна Клепикова, представляющая Воронежскую область. Второй в заплыве стала Яна Шакирова из Санкт-Петербурга. Тройку призёров замкнула Дарья Трофимова (Новосибирская область).

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Женщины.

100 метров, вольный стиль. Финал.

1. Яна Клепикова (Воронежская область) – 54,09 секунды.

2. Яна Шакирова (Санкт-Петербург) – 54,36.

3. Дарья Трофимова (Новосибирская область)– 54,42.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, 15-летняя Мишарина выиграла финал на дистанции 800 метров вольным стилем, побив юношеский рекорд России.