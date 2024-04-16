Минаков стал сильнейшим на дистанции 100 метров вольным стилем на ЧР-2024

В Казани состоялся финальный заплыв у мужчин на дистанции 100 метров вольным стилем в рамках чемпионата России – 2024 по плаванию. C результатом 50,86 золотую медаль выиграл Андрей Минаков, представляющий Республику Татарстан. Вторым финишировал Роман Шевляков из Санкт-Петербурга. Тройку призёров замкнул Михаил Антипов (Новосибирская область).
Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины.
100 метров, вольный стиль. Финал.
1. Андрей Минаков (Республика Татарстан) – 50,86 секунды.
2. Роман Шевляков (Санкт-Петербург) – 51,77.
3. Михаил Антипов (Новосибирская область)– 51,87.
Победители третьего дня чемпионата России:
200 м на спине: Милана Степанова (Санкт-Петербург) — 2.11,37 секунды.
100 м в/с: Дарья Клепикова (Воронежская область) — 54,09.
100 м баттерфляй: Андрей Минаков (Республика Татарстан) – 50,86.
800 м в/с: Кирилл Мартынычев (Санкт-Петербург) — 7.51,89.
4х100 м в/с: Санкт-Петербург (Егор Корнев, Василий Кукушкин, Александра Курилкина, Дарья Сурушкина) — 3.25,79.