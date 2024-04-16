Гандболистки сборной России уверенно обыграли Беларусь в товарищеском матче

Сегодня, 16 апреля, состоялся первый товарищеский матч между женскими сборными России и Беларуси по гандболу. Игра прошла в Астрахани и завершилась победой россиянок со счётом 31:25.

Лучшим игроком матча была признана левая полусредняя сборной России Варвара Сёмина. Самыми результативными в матче стали гандболистки Беларуси: Ирина Мокат и Яна Сотникова забросили по пять мячей. Сразу три россиянки забили по четыре гола — Кристина Кожокарь, Валерия Кирдяшёва и Варвара Сёмина.

В среду, 17 апреля, состоится повторная товарищеская встреча между россиянками и белорусками.

16 апреля. Товарищеский матч.

Россия — Беларусь — 31:25 (18:12) (Кожокарь, Кирдяшёва, Сёмина — по 4; Мокат, Сотникова — по 5).

Напомним, в марте мужские сборные России и Беларуси провели три товарищеских матча, в которых две победы остались за россиянами и в одной встрече победу одержали их соперники.