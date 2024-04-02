20 гандболисток приглашены в сборную России на матчи с Беларусью

20 гандболисток вызваны в сборную России для подготовки к товарищеским матчам с Беларусью, сообщает сайт Федерации гандбола России (ФГР).
Сбор женской национальной команды стартует в Новогорске 10 апреля. Тренерский штаб во главе с Людмилой Бодниевой пригласил в сборную 20 гандболисток, среди которых нет ни одного легионера.
Состав сборной России:
вратари: Анна Верещак («Динамо-Синара»), Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Анастасия Рябцева («Астраханочка»);
левые крайние: Софья Васильева («Динамо-Синара»), Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»);
правые крайние: Валерия Вайкум («Черноморочка»), Анна Кайнарова («Астраханочка»), Альбина Мурзалиева (ЦСКА);
линейные: Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе – ЦСКА), Валентина Томилина («АГУ-Адыиф»);
Правые полусредние: Юлия Баева (ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»);
левые полусредние: Юлия Бабенко («Звезда»), Наталья Никитина («Черноморочка»), Варвара Сёмина («Динамо-Синара»), Анастасия Шавман («Кубань»);
разыгрывающие: Ксения Ильина («Астраханочка»), Валерия Кирдяшева («Ростов-Дон»).
Тренерский штаб: Людмила Бодниева, Михаил Измайлов, Александр Янушевич.
Матчи между сборными России и Беларуси пройдут в Астрахани 16 и 17 апреля.