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20 гандболисток приглашены в сборную России на матчи с Беларусью

20 гандболисток вызваны в сборную России для подготовки к товарищеским матчам с Беларусью, сообщает сайт Федерации гандбола России (ФГР).

Сбор женской национальной команды стартует в Новогорске 10 апреля. Тренерский штаб во главе с Людмилой Бодниевой пригласил в сборную 20 гандболисток, среди которых нет ни одного легионера.

Состав сборной России:

вратари: Анна Верещак («Динамо-Синара»), Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Анастасия Рябцева («Астраханочка»);

левые крайние: Софья Васильева («Динамо-Синара»), Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»);

правые крайние: Валерия Вайкум («Черноморочка»), Анна Кайнарова («Астраханочка»), Альбина Мурзалиева (ЦСКА);

линейные: Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе – ЦСКА), Валентина Томилина («АГУ-Адыиф»);

Правые полусредние: Юлия Баева (ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»);

левые полусредние: Юлия Бабенко («Звезда»), Наталья Никитина («Черноморочка»), Варвара Сёмина («Динамо-Синара»), Анастасия Шавман («Кубань»);

разыгрывающие: Ксения Ильина («Астраханочка»), Валерия Кирдяшева («Ростов-Дон»).

Тренерский штаб: Людмила Бодниева, Михаил Измайлов, Александр Янушевич.

Матчи между сборными России и Беларуси пройдут в Астрахани 16 и 17 апреля.