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Стали известны составы групп в мужском гандбольном турнире на Олимпиаде в Париже

Стали известны составы групп в мужском гандбольном турнире на Олимпиаде в Париже
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Сегодня, 16 апреля, прошла жеребьёвка мужского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Действующий олимпийский чемпион сборная Франции попала в одну группу с обладателями серебряных медалей турнира в Токио-2020 командой Дании.

Составы групп мужского турнира на ОИ-2024:

Группа А: Испания, Хорватия, Германия, Словения, Швеция, Япония.

Группа Б: Франция, Дания, Норвегия, Венгрия, Египет, Аргентина.

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Сборные России по командным видам спорта к Олимийским играм не допущены.

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