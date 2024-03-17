«Мне важно мнение семьи». Петкович — о дальнейшей работе в сборной России по гандболу

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал о своих дальнейших перспективах в национальной команде. Ранее об уходе специалиста сообщало немецкое издание Stuttgarter Zeitung.

«Правда, что мой контракт завершится в июле. И до этого момента вся информация будет спекуляцией. На следующей неделе будем общаться с федерацией. Я очень доволен этими четырьмя годами. Что будет дальше… Я не знаю. Думаю‑думаю. Ещё мне важно будет мнение семьи», — приводит слова Петковича «Матч ТВ».

Сегодня, 17 марта, в подмосковном Чехове сборная России под руководством Петковича обыграла Беларусь в третьем матче OLIMPBET Суперсерии со счётом 37:28.

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах.