Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер сборной России по гандболу Бодниева высказалась о победе над Беларусью

Тренер сборной России по гандболу Бодниева высказалась о победе над Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева прокомментировала итоговый результат товарищеского матча со сборной Беларуси. Игра прошла в Астрахани и завершилась победой россиянок со счётом 31:25.

«Есть некоторые претензии к действиям игроков, связаны они с теми ошибками, которые были допущены во втором тайме. Мы не сильно отталкиваемся от итоговых цифр на табло, наш ориентир направлен на содержание и качество собственной игры. Не стоит забывать, что мы приехали в Астрахань достаточно расширенным составом из 19 игроков, и есть желание разделить игровое время между всеми девушками. Сегодня это не совсем получилось. Те, кто провёл сегодня меньше времени на площадке, завтра получат больше шансов проявить себя. Пытаемся проводить широкую ротацию, но наш атакующий состав всё же отличается от оборонительного. И варьировать игроков в данном составе достаточно непросто», – приводит слова Бодниевой пресс-служба ФГР.

Напомним, в среду, 17 апреля, состоится повторная товарищеская встреча между россиянками и белорусками.

Материалы по теме
Гандболистки сборной России уверенно обыграли Беларусь в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android