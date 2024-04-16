Тренер сборной России по гандболу Бодниева высказалась о победе над Беларусью

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева прокомментировала итоговый результат товарищеского матча со сборной Беларуси. Игра прошла в Астрахани и завершилась победой россиянок со счётом 31:25.

«Есть некоторые претензии к действиям игроков, связаны они с теми ошибками, которые были допущены во втором тайме. Мы не сильно отталкиваемся от итоговых цифр на табло, наш ориентир направлен на содержание и качество собственной игры. Не стоит забывать, что мы приехали в Астрахань достаточно расширенным составом из 19 игроков, и есть желание разделить игровое время между всеми девушками. Сегодня это не совсем получилось. Те, кто провёл сегодня меньше времени на площадке, завтра получат больше шансов проявить себя. Пытаемся проводить широкую ротацию, но наш атакующий состав всё же отличается от оборонительного. И варьировать игроков в данном составе достаточно непросто», – приводит слова Бодниевой пресс-служба ФГР.

Напомним, в среду, 17 апреля, состоится повторная товарищеская встреча между россиянками и белорусками.