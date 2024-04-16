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Глава ФГР Сергей Шишкарёв: желаю, чтобы в финале Олимпиады-2028 сыграли Россия и Беларусь

Глава ФГР Сергей Шишкарёв: желаю, чтобы в финале Олимпиады-2028 сыграли Россия и Беларусь
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Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв перед началом товарищеского матча в Астрахани между женскими сборными России и Беларуси обратился к участницам встречи.

«Сегодня на этой арене самые красивые спортсменки! Напомню, что эта гандбольная земля положила начало нашей великой победе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Если бы сборная России играла на Олимпиаде, то точно боролась бы за золото. Желаю, чтобы в финале Олимпиады 2028 года сыграли Россия и Беларусь!» — приводит слова Шишкарёва официальный сайт ФГР.

Игра завершилась победой сборной России со счётом 31:25. В среду, 17 апреля, состоится повторная товарищеская встреча между россиянками и белорусками.

Напомним, в марте мужские сборные России и Беларуси провели три товарищеских матча, в которых две победы остались за россиянами и в одной встрече победу одержали их соперники.

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