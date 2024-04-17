Сёмина — о победе сборной России над Беларусью: ощущается адреналин, я бы ещё поиграла

Левый полусредний женской сборной России по гандболу Варвара Сёмина прокомментировала итоговый результат товарищеского матча со сборной Беларуси. Игра прошла в Астрахани и завершилась победой россиянок со счётом 31:25.

«Сегодня у нас была очень мощная поддержка трибун. Для меня это была дебютная официальная игра в составе взрослой национальной команды, при зрителях, с такой невероятной атмосферой и отличной организацией. Нас всех это очень заряжало и хотелось выложиться на все 100%, показать достойную игру. Если говорить откровенно, то не чувствовала какого-либо волнения, старалась держаться спокойно. Настраивалась на эту встречу серьёзно, хотя старалась не сильно себя накручивать и при этом держать баланс – чтобы и не сильно зацикливаться, но в то же время не расслабляться. Мне кажется, что мне это удалось. Конечно же, первые минуты небольшое волнение одолевало, но затем игра пошла легко и задорно. На завтра силы, конечно же, остались. При этом даже сейчас, уже спустя некоторое время после окончания матча, ощущается адреналин, так что я бы ещё поиграла», – сказала Варвара Сёмина после матча.

Напомним, в среду, 17 апреля, состоится повторная товарищеская встреча между россиянками и белорусками.