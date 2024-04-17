29 апреля впервые за семь лет разыграют Суперкубок России по регби

29 апреля впервые за семь лет в российском регби разыграют Суперкубок страны. На «Мордовии Арене» за первый трофей в году поборются чемпион России пензенский «Локомотив» и обладатель Кубка страны казанская «Стрела-Ак Барс». О пути действующего победителя PARI чемпионата России к этому трофею мы и поговорим в этом материале.

Пензенцы в прошлом году сотворили едва ли не настоящую сенсацию. С 2011 года титул чемпиона России оставался в Красноярске, из них «Красный Яр» брал трофей лишь дважды. Абсолютно непобедимым коллективом была «тяжёлая машина» – именно так называют «Енисей-СТМ». Команда Александра Первухина с 2016 года не отдавала титул чемпиона страны никому.

Первый звоночек прозвенел в 2020 году, когда «Локомотив» неожиданно выиграл регулярный чемпионат в «ковидный» сезон. Правда за этим, как всегда, последовал плей-офф, в котором «Енисей-СТМ» уже по праву доказал, что он сильнейший клуб страны.

Второй звоночек для красноярцев прозвенел в самом начале прошлого сезона, когда «Локомотив» обыграл действующего чемпиона страны и нанёс ему первое поражение за два года. В Красноярске говорили, что причиной того поражения стала плохая погода, ведь в Пензе шёл сильный дождь. Но ведь «Локомотиву» погода не помешала занести дважды? В регулярном сезоне «Енисей-СТМ» и «Локомотив» потерпели по одному поражению, но красноярцы набрали больше бонусных очков за более крупные победы и оторвались от соперника в турнирной таблице.

В полуфиналах PARI чемпионата России «Локомотив» обыграл «Стрелу» 29:19, а «Енисей-СТМ» в дерби был сильнее «Красного Яра» – 21:12. И вот он – логичный финал всего сезона. «Енисей-СТМ» подходил к решающей игре в статусе фаворита, кроме того, финальная игра проходила в Красноярске на родном для «тяжёлой машины» стадионе «Авангард».

Красноярцы провели мощный первый тайм и, как показалось, сняли все вопросы о победителе финала, поведя в счёте 17:0. О чем говорил наставник «Локомотива» Александр Янюшкин со своими парнями в раздевалке – вопрос, но на второй тайм пензенцы вышли абсолютно другой командой. Хукер красноярцев Франсуа Эстерхейзен схватил жёлтую карточку и на 10 минут покинул поле. Этого хватило Пензе, чтобы занести первую попытку в матче.

«Локомотив» перехватил инициативу и на 73-й минуте занёс ещё. Точная реализация Сергея Янюшкина позволила гостям счёт сравнять. Казалось, дело идёт к дополнительному времени, как «Енисей-СТМ» получил право на штрафной недалеко от ворот. Рамиль Гайсин забивал, наверное, 19 из 20 таких штрафных и вообще является одним из лучших бьющих в стране. Но Гайсин дрогнул и промахнулся, переведя игру в овертайм. А там уже и пензенцы грамотно сыграли, реализовали два своих штрафных благодаря точным ударам Сергея Янюшкина и сенсационно выиграли PARI Чемпионат России в Красноярске.

Второй сезон после чемпионства получается пока для «Локомотива» скомканным. Потеря нескольких лидеров и большое количество травм откинули пензенцев пока что на четвёртую строчку в турнирной таблице. Впрочем, в прошедшее межсезонье команда укрепилась и готова к новым победам.