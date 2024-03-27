Матч за Суперкубок России по регби состоится в Саранске

Финал Суперкубка России по регби, в котором встретятся «Стрела-Ак Барс» и пензенский «Локомотив», состоится 29 апреля на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, сообщается на официальном сайте Федерации регби России (ФРР). Начало встречи — в 12:00.

«Изначально у нас было два варианта проведения матча за Суперкубок России по регби – это «Мордовия-Арена» и «Екатеринбург-Арена». К сожалению, с Екатеринбургом в этот раз не получилось, но мы предварительно договорились с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который всегда готов помочь и посодействовать Федерации регби России, что привезём большое регби в этот замечательный город в следующем году. Благодаря помощи и содействию главы Республики Мордовия Артёма Здунова нам удалось положительно решить вопрос проведения матча в Саранске. Рады, что регби возвращается на «Мордовия-Арену», где уже проходили матчи российского и европейского турниров по регби. Уверен, это будет большое событие», — отметил генеральный директор — председатель правления ФРР Павел Фёдоров.

Напомним, розыгрыш Суперкубка России по регби пройдёт в пятый раз. Трижды обладателем трофея становился клуб «Енисей-СТМ», ещё раз победу одерживала команда «Красный Яр». Пензенский «Локомотив» является действующим чемпионом России по регби, а «Стрела-Ак Барс» — обладателем Кубка страны.