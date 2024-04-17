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Климент Колесников выиграл ЧР на дистанции 50 м на спине, Рылов не попал в топ-3

Климент Колесников выиграл ЧР на дистанции 50 м на спине, Рылов не попал в топ-3
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В Казани состоялся финальный заплыв у мужчин на дистанции 50 метров на спине в рамках чемпионата России – 2024 по плаванию. Его уверенно выиграл двукратный призёр Олимпиады-2020, многократный призёр ЧМ Климент Колесников. Он проплыл дистанцию за 23,96 секунды. Второй результат продемонстрировал 22-летний Павел Самусенко. Тройку призёров замкнул 17-летний Мирон Лифинцев, который ранее выиграл ЧР на спине на дистанции 100 метров, побив юношеский рекорд Колесникова.

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 50 метров на спине. Финал

1. Климент Колесников (Москва) – 23,96 секунды.
2. Павел Самусенко (Мурманская область) – 24,31.
3. Мирон Лифинцев (Санкт-Петербург) – 24,72.
4. Евгений Рылов (Московская область) – 24,78.

Интересно, что один из самых титулованных действующих российских пловцов – Евгений Рылов (двукратный олимпийский чемпион) – в данном заплыве стал лишь четвёртым.

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