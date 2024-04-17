Чикунова уверенно выиграла ЧР на дистанции 100 м брассом, Ефимова замкнула топ-3

В Казани состоялся финальный заплыв у женщин на дистанции 100 метров брассом в рамках чемпионата России – 2024 по плаванию. Его уверенно выиграла победительница чемпионата Европы на короткой воде, призёр чемпионата мира Евгения Чикунова. Второй результат показала бывшая британская пловчиха с русскими корнями Татьяна Белоногофф (в 2020 году сменила спортивное гражданство на российское). Тройку лучших замкнула шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова.

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Женщины. 100 метров брассом. Финал

1. Евгения Чикунова – 1.05,11 секунды.

2. Татьяна Белоногофф – 1.07,10.

3. Юлия Ефимова – 1.07,43.

Чемпионат России по плаванию пройдёт до 19 апреля. Ефимова ранее заявляла, что от успешности её выступления на данном старте будет зависеть, попытается она получить нейтральный статус для выступления на ОИ-2024 или нет.