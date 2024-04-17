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Нил Робертсон сенсационно не смог преодолеть квалификацию чемпионата мира — 2024

Нил Робертсон сенсационно не смог преодолеть квалификацию чемпионата мира — 2024
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Чемпион мира 2010 года по снукеру австралиец Нил Робертсон сенсационно не смог пройти квалификацию чемпионата мира – 2024.

В финале квалификационного турнира, который проходит в Шеффилде, Австралийский гром проиграл Джейми Джонсу (41-й номер мирового рейтинга) со счётом 9:10.

Напомним, Робертсон был вынужден играть в квалификации ЧМ, так как в данный момент занимает 24-е место в мировом рейтинге. Согласно регламенту соревнований, все игроки, не выходящие в топ-16 рейтинга, должны бороться за 16 путёвок в Крусибл.

Нельзя не отметить, что Робертсон не сыграет на чемпионате мира впервые за 20 лет.

Действующим чемпионом мира является Люка Бресель из Бельгии. В финале 2023 года он обыграл Марка Селби.

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