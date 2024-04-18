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«Показываю секунды мирового уровня». Чикунова — о победе на ЧР на дистанции 100 м брассом

«Показываю секунды мирового уровня». Чикунова — о победе на ЧР на дистанции 100 м брассом
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Победительница чемпионата Европы на короткой воде, призёр чемпионата мира российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала победу на дистанции 100 метров брассом в рамках чемпионата России – 2024. Она преодолела дистанцию за 1.05,11 секунды.

«По показателям, по времени сотня брассом пока не так уж меня радует, но любовь к дистанции растёт. Получается плавать её плюс-минус стабильно и хорошо. Показываю секунды мирового уровня. Так что эту дистанцию люблю, как и мой мировой рекорд на 200 метров», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Женщины. 100 метров брассом. Финал

1. Евгения Чикунова – 1.05,11 секунды.
2. Татьяна Белоногофф – 1.07,10.
3. Юлия Ефимова – 1.07,43.

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