Нил Робертсон прокомментировал непопадание в основу чемпионата мира — 2024

Чемпион мира 2010 года по снукеру австралиец Нил Робертсон (24-й номер мирового рейтинга на данный момент) прокомментировал поражение в финале квалификации чемпионата мира – 2024.

Напомним, в финале квалификационного турнира, который проходит в Шеффилде, Австралийский гром проиграл Джейми Джонсу (41-й номер мирового рейтинга) со счётом 9:10. Робертсон не сыграет в основе чемпионата мира впервые за 20 лет.

«Что ж, это больно. После счета 8:5 у меня почти не было шансов, потому что Джейми играл блестяще. Тяжёлый сезон во всех отношениях, и, безусловно, мне нужен перерыв. Спасибо всем за постоянную поддержку. В следующем сезоне я вернусь намного сильнее. Могу это гарантировать», — написал Робертсон в своих социальных сетях.