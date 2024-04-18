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Екатерина Лагно потерпела первое поражение на Турнире претенденток

Екатерина Лагно потерпела первое поражение на Турнире претенденток
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Российская шахматистка Екатерина Лагно проиграла представительнице Китая Тань Чжунъи в 11-м туре турнира претенденток.

Для россиянки это поражение стало первым на турнире. Ранее она девять партий завершила вничью и одержала одну победу.

В следующей партии Лагно встретится с китаянкой Лэй Тинцзе.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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