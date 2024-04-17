Непомнящий противостоит самому бескомпромиссному шахматисту. Ян, нужна победа! LIVE

До окончания Турнира претендентов — 2024 осталось всего четыре тура. Каждая партия — бесценна.

В Торонто (Канада), где проходит главное шахматное событие года, сегодня, 17 апреля, состоятся партии 11-го тура. Борьба за победу острейшая, значимость каждой партии переоценить невозможно.

Россиянин Ян Непомнящий чёрными сыграет с представителем Индии Видитом Гуджрати, самым бескомпромиссным игроком турнира. Из 10 проведённых Видитом партий шесть оказались результативными – на его счету три победы, три поражения и четыре ничьих. В первом круге Непомнящий белыми обыграл индийца.

Александра Горячкина, в предыдущем туре потерпевшая тяжёлое поражение от китаянки Лэй Тинцзе, чёрными сыграет с индийской шахматисткой Рамешбабу Вайшали, а Екатерина Лагно – с китаянкой Тань Чжунъи.

Начало всех партий – в 21:30 по московскому времени.

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