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Турнир претендентов по шахматам — 2024, Непомнящий, Горячкина, 11-й тур, 17 апреля 2024, результаты, турнирная таблица

Непомнящий противостоит самому бескомпромиссному шахматисту. Ян, нужна победа! LIVE
Андрей Шитихин
Ян Непомнящий
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До окончания Турнира претендентов — 2024 осталось всего четыре тура. Каждая партия — бесценна.

В Торонто (Канада), где проходит главное шахматное событие года, сегодня, 17 апреля, состоятся партии 11-го тура. Борьба за победу острейшая, значимость каждой партии переоценить невозможно.

Россиянин Ян Непомнящий чёрными сыграет с представителем Индии Видитом Гуджрати, самым бескомпромиссным игроком турнира. Из 10 проведённых Видитом партий шесть оказались результативными – на его счету три победы, три поражения и четыре ничьих. В первом круге Непомнящий белыми обыграл индийца.

Александра Горячкина, в предыдущем туре потерпевшая тяжёлое поражение от китаянки Лэй Тинцзе, чёрными сыграет с индийской шахматисткой Рамешбабу Вайшали, а Екатерина Лагно – с китаянкой Тань Чжунъи.

Начало всех партий – в 21:30 по московскому времени.

Трансляции всех партий можно посмотреть в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках»

Турнир претендентов – 2024. Общий зачёт
Турнир претенденток – 2024. Общий зачёт
Live Андрей Шитихин

В четвёртом туре Непомнящий белыми сломил сопротивление Видита в берлинском варианте испанской партии. Разбор победы Яна от гроссмейстера Дмитрия Кряквина — вашему вниманию.

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