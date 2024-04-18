Выходящий на драфт НФЛ защитник «Олбани» умер в возрасте 25 лет

Бывший игрок линейной защиты «Олбани» Эй Джей Саймон, ставший одним из выходящих на драфт Национальной футбольной лиги (НФЛ), умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает в своих социальных сетях клуб, где играл Саймон.

«Футбольное сообщество «UAlbany» было глубоко опечалено, узнав о кончине бывшего студента-спортсмена Амитрала (университет, за который ранее играл спортсмен. — Прим. «Чемпионата») Эй Джей Саймона сегодня утром», — написано под постом.

Причина смерти в сообщении не называется.

На прошлой неделе у Саймона был преддрафтовый визит, и он числился на 448-м месте в рейтинге перспективных игроков.

Не смог остаться в стороне и тренер, написав в своих социальных сетях трогательное сообщение, где сказал, что Саймон навсегда останется в его сердце.