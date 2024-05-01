Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Чеховские медведи» в гостях обыграли «Зенит» в первом матче 1/2 финала мужской Суперлиги

Сегодня, 1 мая, состоялся первый полуфинальный матч OLIMPBET мужской Суперлиги, в котором гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал выездную победу над командой «Зенит» (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 24:29 (12:15) в пользу чеховской команды.

Самым результативным игроком встречи стал белорусский разыгрывающий хозяев Олег Луня, забросивший 11 мячей. В составе «Чеховских медведей» линейный Александр Ермаков забил восемь голов.

В четверг, 2 мая, свою первую полуфинальную встречу проведут московский ЦСКА и «Пермские медведи». Игра пройдёт в Перми и начнётся в 17.00 мск.

Гандбол. Чемпионат России, Суперлига, плей-офф. Мужчины.

1/2 финала. Первый матч.

«Зенит» — «Чеховские медведи» — 24:29 (12:15) (Луня — 11; А. Ермаков — 8, К. Котов, Каменев — по 5)

Ответный матч — 8 мая в Чехове.