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Россия и Китай выступили против политизации спорта

Россия и Китай выступили против политизации спорта
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов. Стороны будут побуждать мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию.

«Стороны выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, языка, религии, политическим и иным убеждениям, расовому или социальному происхождению», — написано в совместном заявлении лидеров двух стран, опубликованном на официальном сайте президента России.

Две страны высоко оценили проведение российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Они договорились продолжать практическое взаимодействие в спортивной сфере.

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