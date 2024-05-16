Путин: Россия ждёт атлетов из Китая на соревнованиях в 2024 году

Владимир Путин заявил, что Россия ждёт спортсменов из Китая на соревнованиях, которые пройдут на территории РФ в 2024 году. Об этом президент сказал после церемонии подписания документов во время его государственного визита в Китай.

«Ждём атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, таких как Игры БРИКС, летние Игры «Дети Азии» и Всемирные игры дружбы», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года на своей исторической родине – в Якутске. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. Соревнования состоятся в 33 летних видах спорта.