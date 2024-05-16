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Турнир по парусному спорту на ПМЭФ пройдёт в международном формате

Турнир по парусному спорту на ПМЭФ пройдёт в международном формате
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Яхтсмены из России, Беларуси, Сербии и Германии примут участие в регате имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова.

Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня в яхт-клубе «Пестово» в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Регата имени Ченцова откроет серию Tenzor International Cup, которая посвящена памяти выдающихся людей в парусном спорте.

«На ПМЭФ уже проходили международные турниры среди клубных команд по дзюдо, боксу и велоспорту. Парусный спорт расширил линейку этих возможностей. Отмечу качественную работу организаторов по взаимодействию с зарубежными коллегами. Важно, что имя Игоря Ченцова продолжает работать на российский парусный спорт», – сказал директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов.

Одним из фаворитов турнира и всей серии будет сербская команда ZID artSailing Team, за которую выступят серб Зоран Паунович, немец Дастин Бальдевайн и два россиянина – Андрей Кирилюк и Даниил Банаян.

Серия Tenzor International Cup объединит четыре этапа, которые пройдут с июня по ноябрь в подмосковном Пестове и в Сочи. Общий призовой фонд турнира составит 2 млн рублей.

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