«Если Кадыров скажет, трассу быстро построят». Российские лыжники будут готовиться в Чечне

Строительство высокогорной лыжной базы начнётся в 2023-м. Но в республике уже сейчас можно полноценно тренироваться.

В середине сентября президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о том, что сборная может получить в своё распоряжение высокогорную базу для круглогодичной подготовки. Строительство части инфраструктуры может начаться уже в 2023-м в Чеченской республике.

«Чемпионат» расспросил об этом тренера сборной России Алексея Черноусова. Алексей – родной брат одного из героев Олимпиады в Сочи лыжника Ильи Черноусова – с нынешнего сезона работает вторым тренером в группе Егора Сорина. Он уже побывал в Чечне и увидел всё своими глазами.

Отель на берегу озера Кезеной-Ам Фото: Из личного архива Алексея Черноусова

Дальше – только прямая речь Алексея.

Где именно будет расположена база?

«Планируется, что база будет расположена рядом с красивейшим озером Кезеной-Ам, которое находится на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. В советское время, насколько я знаю, там находилась база по подготовке гребцов. Но в конце 1990-х – начале 2000-х из-за военных действий всё было полностью разрушено.

Не так давно рядом с озером был построен отличный одноимённый отель. В нём есть очень хороший тренажёрный зал, рядом дороги с качественным асфальтом и практически не загруженные. Озеро и отель расположены на высоте около 1800 м, вокруг горы. Кезеной-Ам из-за больших размеров и расположения на склоне Андийского хребта часто называют Андийским морем.

Озеро Кезеной-Ам Фото: Из личного архива Алексея Черноусова

Если ехать из Грозного на машине, нужно передвигаться через Шали, Сержень-Юрт, Беной, Дышне-Ведено и Харачой. По дороге придётся пересечь перевал, вершина которого расположена на высоте 2200 м. На машине можно доехать примерно за два часа».

Какие плюсы у Кезеной-Ам по сравнению с другими местами на Кавказе или в Алтае?

«Возле Кезеной-Ам транспортный поток совсем низкий по сравнению с тем же Терсколом, где в последние годы проводит сборы национальная команда. Я знаю, о чём говорю, поскольку сам был и там, и там в нынешнем году. Очень круто, что наш внутренний туризм развивается, люди на своём автотранспорте едут изучать новые маршруты, но лыжники от этого очень страдают.

Чтобы никто друг другу не мешал, лыжникам нужна высокогорная база с лыжероллерной трассой. Местные жители говорят, что если Рамзан Ахматович Кадыров возьмётся за дело, то обязательно всё сделает, и лыжероллерная трасса быстро появится.

Стена с портретами в Чеченской республике Фото: Из личного архива Алексея Черноусова

В Кезеной-Ам трафика на дорогах практически нет. Мы с женой Мариной проводили тестовые тренировки, чтобы понять, насколько комфортно можно работать. Несравнимо с тем же Терсколом, где я переживал за наших спортсменов на каждой тренировке, поскольку был очень плотный трафик на дороге, и некоторые водители очень нервно реагировали на лыжников.

Уже сейчас в Кезеной-Ам можно работать на отрезке дороги вдоль озера и к древнему поселению Хой протяжëнностью около 7 км туда-обратно, а это здорово. Тренажёрный зал довольно вместительный и достаточно оснащённый. Беговых маршрутов – сколько угодно, имитационные круги можно наметить абсолютно любые, высокой травы нет.

Рядом перевал, где есть непрерывный подъём протяжённостью около 25 км, то есть можно проводить длительные тренировки в гору. С высоты 900 м поднимаешься до 2200 м. А можно и ниже начинать работу, соответственно, протяжённость увеличится.

Долина близ озера Кезеной-Ам Фото: Из личного архива Алексея Черноусова

Кроме того, на всех горах очень много наезженных пастухами троп. Для длительных кроссов с палками или кросс-походов просто изумительные варианты с разным рельефом. Навскидку посмотрел – можно одним кругом 30 км пробежать. Тем более что грунт не такой скалистый, как во многих местах, а с мелкой породой, более щадящей для ног.

Проводить сбор в Кезеной-Ам можно уже сейчас — в тех условиях, что есть. И только после этого можно понять, что именно необходимо доработать, какие замечания будут у спортсменов и тренеров».

Что нужно в Кезеной-Ам, чтобы тренироваться зимой?

«Для лыжников зимой главное условие для тренировок – наличие снега. Местные говорят, что снега выпадает очень много, но это утверждение нужно проверить специалистам. А для этого необходимо съездить в Кезеной-Ам зимой. Возможно, для местных жителей и 30 см снега – много, а для тренировок это просто ни о чём.

Долина близ озера Кезеной-Ам Фото: Из личного архива Алексея Черноусова

При достаточном количестве снега нужна хорошая трасса. Ратрак в Кезеной-Ам есть, но горнолыжный, к нему нужно навесное оборудование.

Я уверен, что, если работа началась, о чём говорила Елена Валерьевна, она будет закончена. И наши лыжники получат великолепную базу, разговоры о необходимости которой шли очень давно».