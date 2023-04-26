«Мы нуждаемся в нём больше, чем он в нас». Норвежцы реагируют на потерю Клебо

Спустя годы переговоров Йоханнес Клебо всё-таки покинул стены сборной Норвегии. Теперь он самостоятельный спортсмен со своей «командой Клебо» и спонсорами. Кажется, что о сложившейся ситуации не высказался только ленивый. К тому же стали известны некоторые подробности дальнейшего сотрудничества Клебо и сборной.

«Это похоже на долгий и тяжёлый развод»

Решение Клебо о выходе из сборной не произвело эффекта грома среди ясного неба.

«Я не удивлена. Это уже некоторое время витает в воздухе. Очень жаль, что он уходит. Петтер (Нортуг) тоже решил сделать это в своё время. Я думаю, что команда в любом случае сильна», — высказалась бывшая коллега, а ныне эксперт норвежского ТВ Терезе Йохауг.

Терезе Йохауг Фото: Vianney Thibaut/Getty Images

«В моём мире Клебо давно шёл к этому. Он, конечно, сам будет это отрицать, но это было похоже на долгий и тяжёлый развод», — поделился Мартин Сундбю.

«Прежде всего, мне очень жаль, что Йоханнеса нет в сборной. Недавно я пытался донести до руководства, что он очень нужен и что для нас лучше всего, если он будет в национальной команде. Это позор, но и не гром среди ясного неба. Мы нуждаемся в нём больше, чем он в нас. Что касается спорта, то у него и без нас всё хорошо. Я надеялся, что он останется в сборной», — говорит Пол Голберг.

«Мне действительно жаль, что мы не можем взять Клебо в команду. Мы извлекли из контакта с ним огромную пользу и многому научились. Это грустно», — делится Ховард Тёугбёль.

Ситуация с выходом из сборной Клебо напоминает события десятилетней давности, когда закон о нахождении в составе команды нарушил Петтер Нортуг. Конечно же, теперь он всецело поддерживает решение Йоханнеса.

«К вам должно быть особое отношение, когда вас зовут Йоханнес Хёсфлот Клебо. Уход за самой большой звездой требует особого отношения.Я вижу разрыв Йоханнеса со сборной чётким и отчётливым. Он знает, чего хочет. Теперь он сам всё решает. Йоханнес настолько вырос, что любит всё делать сам», — считает Нортуг.

В стороне не остались даже тренеры.

«Мне грустно. Мне жаль. Каждый тренер хотел бы иметь его в команде. Мы немного поговорили с ним. У него не было ко мне неприязни, и у меня её тоже нет. Мы сохраняем номера, но контактов будет не так много», — заявил тренер спринтерской команды.

«Это может стать началом изменений»

Может показаться, что Федерация лыжного спорта Норвегии отпустила Йоханнеса с миром. Вот что они написали в своём пресс-релизе:

«Мы уважаем это решение. В то же время важно подчеркнуть, что мы, естественно, хотим, чтобы он остался в сборной. Мы были уверены в том, что сможем выполнить требования Йоханнеса и в предстоящем сезоне», — говорит директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг.

Эспен Бьервиг Фото: Trond Tandberg/Getty Images

Но, несмотря на заявление федерации, спортивный обозреватель Биргер Лёфалди считает, что решение Клебо несёт драматичные последствия для сборной и нас ожидает продолжение конфликта между спортсменом и федерацией в будущем.

«Даже если решение принято сейчас, я не думаю, что оно приведёт к примирению между Клебо и лыжной федерацией», — говорит Лёфалди.

«Когда лучший лыжник Норвегии и мира не находит достаточно привлекательным участие в сборной, тогда это следствие неправильного мышления внутри федерации», — говорит эксперт NRK Торгейр Бьёрн.

«Будут последствия. Это может стать началом изменений в том, как будет работать рынок спонсорства в лыжных гонках. Это может привести к ещё большей приватизации спорта», — обеспокоен норвежский эксперт Фредрик Аукланд.

Федерация ещё не решила, как они поступят с Клебо, когда закончится межсезонье. Эксперты сходятся в одном – для Йоханнеса дорога на Кубок мира будет открыта, несмотря на действующие законы. За спортивные результаты норвежца никто не переживает, тем более что почти весь предыдущий сезон лыжник провёл отдельно от команды, тренируясь на высоте с «командой Клебо», состоящей из деда и отца Йоханнеса.

«Вариант с золотой каймой для Йоханнеса»

Спонсировать лучшего лыжника мира продолжит компания Uno-X. По данным норвежского портала VG, соглашение между Йоханнесом и Uno-X насчитывает 25 миллионов крон на пять лет.

«У нас с Йоханнесом хорошие и тесные отношения. Учитывая выбор, который он сейчас сделал, естественно, что мы будем ещё больше приближаться к мечте», — отвечает босс Uno-X Йенс Хаугланд, имея в виду чемпионат мира в Тронхейме в 2025 году.

В отсутствие Йоханнеса проблемы с финансированием могут возникнуть у самой сборной. Петтер Нортуг считает, что без Клебо продавать продукцию команды будет сложнее, а комментатор Nettavisen Торбьёрн Нордвалл полагает, что у федерации больше не будет спонсоров.

Однако главный спонсор команды Sparebank спешат предупредить возникшее смятение, не скрывая при этом, что им жаль терять Йоханнеса.

«Конечно, нам жаль, что Йоханнеса нет в команде, но мы уважаем его решение. Это нормально, что он сделал выбор. Мы спонсируем национальную команду, а не отдельных спортсменов», — говорит представитель главного спонсора Стейн Бугге.

Мартин Сундбю, кстати, называет сложившееся положение дел для Клебо «ситуацией мечты». По его мнению, Йоханнес ничего не потеряет, а в финансовом плане ещё больше заработает, ведь теперь он «свободен для своих собственных спонсоров»:

«Это вариант с золотой каймой для Йоханнеса. Единственное, на что ему нужно обратить внимание, — это тренировки вне команды. И больше всего это касается других лыжников, которые проигрывают в борьбе с лучшим лыжником мира».