Лопухов: когда появилось интервью Вяльбе, я уже понял, что шансов нет

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов прокомментировал результаты голосования президиума Федерации лыжных гонок России, по которым его кандидатура на пост тренера женской сборной России была забракована.

«Думал отдохнуть, заниматься спортом спокойно, на уровне Москвы. Но тут поступило предложение от Елены Вяльбе. Она, кстати, меня и несколько лет назад в сборную звала, но пришлось отказать — был уже занят. Сейчас, когда с биатлоном закончил, Вяльбе предложила вернуться в лыжи и тренировать женскую „молодёжку“. Стал советоваться со специалистами, самими девочками. Мне говорят: „Петрович, становись лидером, все тебя поддержим“. Видел большое желание спортсменок тренироваться именно со мной — они верили, что теперь себя реализуют. Вот и решил предложить свою кандидатуру, заручившись поддержкой Михаила Девятьрова, которого отпустил нам в помощь из своей группы Юрий Каминский. Состоялась дискуссия: на тренерском совете за наш проект проголосовали 24 человека, шесть — за Даниила Акимова. На следующий день назначили президиум, который должен был утвердить кандидатуру. Но вечером, когда появилось интервью Вяльбе, я уже понял, что шансов нет», — приводит слова Лопухова Sovsport.ru.