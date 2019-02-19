Устюгов: Олимпиада под эгидой МОК мне уже не так интересна, как ЧМ и Кубок мира

Российский лыжник Сергей Устюгов перед началом чемпионата мира в Зеефельде отметил, что на данный момент ЧМ и Кубок мира для него являются более значимыми соревнованиями, чем Олимпийские игры.

«Прошло столько времени, но я до сих пор не знаю причин, по которым пропустил Олимпийские игры, и, думаю, никогда не узнаю. Да мне это и не интересно, потому что Олимпиада под эгидой МОК мне уже не так интересна. Мне интересен чемпионат мира, Кубок мира, который хочется выиграть.

Да, классно стать олимпийским чемпионом, но я этим переболел, хотя все и говорят, что им быть круто", — цитирует Устюгова ТАСС.

Напомним, МОК, запретивший российским спортсменам выступать на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее под национальным флагом, без объяснения причин отказал ряду ведущих спортсменов страны в приглашении на соревнования. В их числе оказался и Устюгов.