Климов стал пятым в квалификации в прыжках с трамплина на ЧМ-2019

На чемпионате мира в Зеефельде прошла квалификация в соревнованиях по прыжкам с трамплина. Победу одержал австриец Штефан Крафт, россиянин Евгений Климов стал пятым.



Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия



Мужчины



1. Штефан Крафт (Австрия) – 130,9 (106,0 м)

2. Рею Кобаяси (Япония) – 127,5 (108,5)

3. Камиль Стох (Польша) – 126,1 (107,0)

4. Давид Кубацки (Польша) – 123,4 (104,0)

5. Евгений Климов (Россия) – 122,4 (104,5)

6. Михаэль Хайбек (Австрия) – 120,3 (101,0)

7. Рихард Фрайтаг (Германия) – 119,9 (104,5)

8. Петер Превц (Словения) – 118,3 (102,5)

9. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 117,1 (101,5)

10. Киллиан Пир (Швейцария) – 116,9 (100,5)…

32. Дмитрий Васильев (Россия) – 101,7 (98,0)…

44. Роман Трофимов (Россия) – 88,4 (86,0).