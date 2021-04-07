Бородавко рассказал, кто из российских лыжников помимо Большунова может взять медаль ОИ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, кто из российских лыжников помимо Александра Большунова может завоевать медаль на Олимпийских играх. По мнению Бородавко, наилучшие шансы на это у Артёма Мальцева и у Дениса Спицова.

«Достаточно близко (к медали на чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата») был Артём Мальцев. Пятое место — это всё-таки не катастрофический проигрыш. Сломал руку и не смог реализовать себя Денис Спицов, которого я считаю одним из фаворитов всех коньковых гонок Олимпиады, потому что он хорошо чувствует себя в горах», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».

Зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине (Китай) в 2022 году. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебра и одну бронзу.