Глеб Ретивых — Сергею Устюгову: всего самого доброго тебе!
Трёхкратный призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых поздравил с днём рождения партнёра по сборной Сергея Устюгова, которому сегодня, 8 апреля, исполняется 29 лет.
«С днём рождения, Сергей Устюгов. Всего самого доброго тебе!» — написал Ретивых.
Пост доступен в «инстаграме» Глеба Ретивых
На прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Ретивых завоевал одну медаль — бронзу в командном спринте в дуэте с Александром Большуновым.
Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России.
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