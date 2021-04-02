Лыжник Глеб Ретивых в третий раз упал в ходе гонки на чемпионате России 2021 года
Трёхкратный призёр чемпионатов мира лыжник Глеб Ретивых упал в ходе эстафетной гонки на чемпионате России в Тюмени. Он выступает за первую команду Тюменской области на стартовом этапе. Примечательно, что Ретивых упал в трёх гонках, в которых участвовал на нынешнем чемпионате России.
В состав команды вошли также Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
На прошедшем чемпионате мира Ретивых завоевал одну медаль — бронзу в командном спринте в дуэте с Александром Большуновым. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Йоханнесом Клебо в четыре секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки.
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