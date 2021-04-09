Александр Легков рассказал о своих задачах на Югорском марафоне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился ожиданиями от предстоящего Югорского марафона. Гонка состоится завтра, 10 апреля.



«Сюда очень здорово приезжать. Каждый год проходят соревнования, и их принимает именно Ханты-Мансийск. Завтра стартует почти 3000 человек, и это говорит о многом. В России не всегда на марафонах столько участников, если мы не берём Лыжню России. Югорский лыжный марафон — очень известный и очень всем нужный. Это закрытие сезона, и сюда приезжают топовые спортсмены и любители со всей страны. Этот год был безумно интересный, и все хотели встретиться со звёздами.



Борьба будет серьёзная. Даже если ребята приезжают после тяжёлого сезона, обыграть их будет крайне непросто. Все хотят посоревноваться и посмотреть свои силы. У нас есть такие специалисты, как Сергей Турышев, который может составить конкуренцию. Ему интересно потягаться с ребятами, а ребятам придётся думать не только об отдыхе, но и показать, что они действительно лидеры. Марку держать нужно. Со своей стороны — удержаться до максимума за ними, постараться доехать чем ближе на финише, тем лучше. В идеале — побороться, конечно. Завтра погодные условия будут непростые, поэтому будем смотреть.



Хотел бы поблагодарить банк «Открытие» за то, что они действительно делают огромное и прекрасное дело. Понятно, что есть социальная ответственность, много чего есть в стране и в этой жизни, что можно поддерживать. Но вы выбрали прекрасное мероприятие с огромными традициями. Низкий вам поклон за то, что вы делаете. Я надеюсь, что вы с этого марафона никуда не уйдёте и будете продолжать каждый год это делать. Ну а мы, спортсмены, пусть и бывшие, будем тренироваться хотя бы для того, чтобы участвовать в этом Югорском марафоне. Это безумно престижно и очень здорово — встретиться с друзьями, увидеть близких, город и провести праздник там, где ещё есть снег», — сказал Легков на пресс-конференции.

Александр Легков: последний марафон сезона будет жарким