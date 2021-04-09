Александр Большунов отреагировал на слова Анфисы Резцовой о звёздной болезни у него

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая предположила, что у него есть звёздная болезнь.
«Я слышал слова Резцовой о том, что меня захлестнула звёздная болезнь. Но интервью это не читал и читать не собираюсь. Не знаю, со стороны виднее. Но, зная этого человека, я даже говорить ничего не буду. Очень много высказываний за последнее время — неоднозначных и непонятных», — сказал Большунов на пресс-конференции.
Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».
- 9 апреля 2021
-
11:18
-
10:49
-
10:46
-
10:41
-
10:36
-
10:27
-
10:22
-
08:28
- 8 апреля 2021
-
22:34
-
18:41
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
09:09
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:11
-
21:57
-
20:47
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40
-
08:34
-
01:23
-
00:47
-
00:35