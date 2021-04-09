Александр Большунов отреагировал на слова Анфисы Резцовой о звёздной болезни у него

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая предположила, что у него есть звёздная болезнь.

«Я слышал слова Резцовой о том, что меня захлестнула звёздная болезнь. Но интервью это не читал и читать не собираюсь. Не знаю, со стороны виднее. Но, зная этого человека, я даже говорить ничего не буду. Очень много высказываний за последнее время — неоднозначных и непонятных», — сказал Большунов на пресс-конференции.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».