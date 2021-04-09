С. Фуркад: лыжные гонки не так интересны, как биатлон. Победит или Большунов, или норвежцы
Лыжи / Кубок мира 0
Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, рассказал, что биатлон ему смотреть интереснее, чем лыжные гонки. По словам Фуркада-старшего, в лыжных гонках легче предсказать победителя: или Александр Большунов, или кто-то из норвежцев.
«Я бы хотел увидеть борьбу за награды представителей как можно большего количества стран. Надеюсь, ситуация изменится, тем более биатлон — весьма непредсказуемый вид: стрельба меняет многое.
В лыжных гонках такого фактора нет, поэтому за ними следить менее интересно. Там интрига формулируется просто: победит Александр Большунов или кто-то из норвежцев», — приводит слова Симона Фуркада «Большой спорт».
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