С. Фуркад: лыжные гонки не так интересны, как биатлон. Победит или Большунов, или норвежцы

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, рассказал, что биатлон ему смотреть интереснее, чем лыжные гонки. По словам Фуркада-старшего, в лыжных гонках легче предсказать победителя: или Александр Большунов, или кто-то из норвежцев.

«Я бы хотел увидеть борьбу за награды представителей как можно большего количества стран. Надеюсь, ситуация изменится, тем более биатлон — весьма непредсказуемый вид: стрельба меняет многое.

В лыжных гонках такого фактора нет, поэтому за ними следить менее интересно. Там интрига формулируется просто: победит Александр Большунов или кто-то из норвежцев», — приводит слова Симона Фуркада «Большой спорт».