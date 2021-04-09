Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

С. Фуркад: лыжные гонки не так интересны, как биатлон. Победит или Большунов, или норвежцы

С. Фуркад: лыжные гонки не так интересны, как биатлон. Победит или Большунов, или норвежцы
Лыжи / Кубок мира 0

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, рассказал, что биатлон ему смотреть интереснее, чем лыжные гонки. По словам Фуркада-старшего, в лыжных гонках легче предсказать победителя: или Александр Большунов, или кто-то из норвежцев.

«Я бы хотел увидеть борьбу за награды представителей как можно большего количества стран. Надеюсь, ситуация изменится, тем более биатлон — весьма непредсказуемый вид: стрельба меняет многое.

В лыжных гонках такого фактора нет, поэтому за ними следить менее интересно. Там интрига формулируется просто: победит Александр Большунов или кто-то из норвежцев», — приводит слова Симона Фуркада «Большой спорт».

Александр Большунов рассказал, как относится к Йоханнесу Клебо
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021