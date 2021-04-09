Александр Большунов рассказал, как относится к Йоханнесу Клебо

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, в каких отношениях находится с норвежцем Йоханнесом Клебо. Большунова спросили, правда ли, что спортсмены такого уровня, как они с Клебо, не могут дружить.
«Да. Не скажу, что он мой враг. Это соперник, с которым приятно соревноваться. На лыжне мы боремся друг с другом, но после финиша мы не держим друг на друга зла.
Приглашение на свадьбу? Как было сделано приглашение, так оно в силе и осталось. Это всё журналисты придумали. Те, которым надо раздувать тему конфликта», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».
Напомним, Клебо отказался посетить свадьбу Большунова, намеченную на 24 апреля, из-за занятости в телешоу. Избранницей Александра стала российская лыжница Анна Жеребятьева.
- 9 апреля 2021
-
14:44
-
13:35
-
13:26
-
13:23
-
13:18
-
11:18
-
10:49
-
10:46
-
10:41
-
10:36
-
10:27
-
10:22
-
08:28
- 8 апреля 2021
-
22:34
-
18:41
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
09:09
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:11
-
21:57
-
20:47
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30