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Александр Большунов рассказал, как относится к Йоханнесу Клебо

Александр Большунов рассказал, как относится к Йоханнесу Клебо
Лыжи / Другие 0

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, в каких отношениях находится с норвежцем Йоханнесом Клебо. Большунова спросили, правда ли, что спортсмены такого уровня, как они с Клебо, не могут дружить.

«Да. Не скажу, что он мой враг. Это соперник, с которым приятно соревноваться. На лыжне мы боремся друг с другом, но после финиша мы не держим друг на друга зла.

Приглашение на свадьбу? Как было сделано приглашение, так оно в силе и осталось. Это всё журналисты придумали. Те, которым надо раздувать тему конфликта», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».

Напомним, Клебо отказался посетить свадьбу Большунова, намеченную на 24 апреля, из-за занятости в телешоу. Избранницей Александра стала российская лыжница Анна Жеребятьева.

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