Легков объяснил, почему в России биатлон популярнее лыжных гонок
Лыжи / Кубок мира 0
Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, почему, по его мнению, биатлон в России популярнее, чем лыжные гонки. По его словам, на пользу биатлону пошло то, что его активнее транслируют по ТВ на протяжении многих лет.
«В связке с биатлоном лыжные гонки достаточно популярны, статистика хорошая. Но надо понимать, что биатлон раскручивается на главном спортивном канале страны много лет.
Думаю, что лыжникам, и мне в том числе, не так важно, что популярнее – биатлон или лыжные гонки. Мы болеем за биатлонистов, а они – за нас, дружим и желаем друг другу удачи», — приводит слова Легкова «Большой спорт».
Также Легков рассказал, в чём состоит секрет успеха Александра Большунова.
Александр Легков назвал причину побед Большунова
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