Легков объяснил, почему в России биатлон популярнее лыжных гонок

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, почему, по его мнению, биатлон в России популярнее, чем лыжные гонки. По его словам, на пользу биатлону пошло то, что его активнее транслируют по ТВ на протяжении многих лет.

«В связке с биатлоном лыжные гонки достаточно популярны, статистика хорошая. Но надо понимать, что биатлон раскручивается на главном спортивном канале страны много лет.

Думаю, что лыжникам, и мне в том числе, не так важно, что популярнее – биатлон или лыжные гонки. Мы болеем за биатлонистов, а они – за нас, дружим и желаем друг другу удачи», — приводит слова Легкова «Большой спорт».

Также Легков рассказал, в чём состоит секрет успеха Александра Большунова.