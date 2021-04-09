Александр Легков назвал причину побед Большунова

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков объяснил, за счёт чего, по его мнению, лыжник сборной России Александр Большунов добился резкого прогресса.

«Я не связываю успех Большунова с какими-то особыми системами подготовки. Это уникум, который родился в нашей стране.

Он много тренируется и зациклен исключительно на спорте, другие вещи на данный момент Александру неинтересны. Команда помогает, но в ней есть явный лидер», — приводит слова Легкова «Большой спорт».

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.