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Александр Легков назвал причину побед Большунова

Александр Легков назвал причину побед Большунова
Лыжи / Кубок мира 0
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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков объяснил, за счёт чего, по его мнению, лыжник сборной России Александр Большунов добился резкого прогресса.

«Я не связываю успех Большунова с какими-то особыми системами подготовки. Это уникум, который родился в нашей стране.

Он много тренируется и зациклен исключительно на спорте, другие вещи на данный момент Александру неинтересны. Команда помогает, но в ней есть явный лидер», — приводит слова Легкова «Большой спорт».

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Большунов признался, что его посещают мысли о завершении карьеры
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