Перевозчиков: у Якимушкина на ЧМ была самоуверенность — думал, что норвежцы не страшны

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал об ошибках при подготовке к прошедшему чемпионату мира в Оберстдорфе со своим подопечным Иваном Якимушкиным. Россиянин на ЧМ выиграл серебро в эстафете, но в скиатлоне и гонке свободным стилем занял 8-е и 11-е места соответственно.
«Якимушкин подошёл к Оберстдорфу вторым в общем зачёте Кубка мира. Была какая-то самоуверенность как с его, так и с моей стороны. Раз идём так высоко, то шансы побороться за медали на главном старте очень высоки. Но одно дело бегать без норвежцев, а другое — с ними. Без них ты регулярно в топ-3 или близко к этому, а с ними — восьмой.
Отсутствие основных соперников на этапах Кубка мира свой отпечаток оставило — мы слишком поверили в собственные силы. Думали, что раз постоянно вторые-третьи места после Большунова, то и норвежцы не страшны. Ну будут бороться у них два-три человека. А они прекрасно подготовились к чемпионату мира. Плотно всей командой расположились сразу за Сашей. Так что если ты в России второй после Большунова, то на мире — шестой-седьмой», — рассказал Перевозчиков в интервью проекту «На лыжи».
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