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Глава команды Ермила Вокуева высказался о конфликте лыжника с Александром Большуновым

Глава команды Ермила Вокуева высказался о конфликте лыжника с Александром Большуновым
Лыжи 0
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Руководитель лыжной команды «Русская зима» Никита Тамм прокомментировал недавнюю ситуацию вокруг лыжников Ермила Вокуева, выступающего за эту команду, и чемпиона мира Александра Большунова.

Вокуев высказал мнение, что в России идёт популяризация не лыжных гонок, а самого Большунова. Позднее на чемпионате России Вокуев не поздравил Большунова с победой в спринте.

«Перепалки-то, собственно говоря, никакой не было. Мы внимательно посмотрели все сказанное Ермилом, перечитывали то его нашумевшее интервью. Я там не увидел ничего сверхъестественного и уж тем более обидного для Большунова. Вопрос журналиста касался, скорее, не Большунова, а того, как пресса и телевидение раздувают конфликтные и неоднозначные эпизоды и ситуации и как к этому относится Ермил. Да, сегодня есть однозначный лидер, за которым большое пространство, и сегодня все СМИ, которые так или иначе освещают лыжи, чаще всего произносят фамилию Большунова. Ермил об этом и сказал. А на него необоснованно набросились читатели журналов и сайтов: «Как это так, как он посмел оскорбить Большунова?»

Я не увидел никаких оскорблений со стороны Ермила, более того, я много раз вместе с командой смотрел после наших марафонов трансляции с чемпионата и Кубка мира – и я ни разу не слышал каких-либо оскорбительных или просто неуважительных высказываний в адрес Большунова или других членов сборной. Ребята, конечно же, болеют за соотечественников, объективно комментируют удачи и неудачи. И никакой зависти, а уж тем более оскорблений я ни разу не слышал. Тут просто пресса создает ажиотаж – по высосанному из пальца поводу. Но, как я уже говорил, Ермил достаточно ранимый человек, и на него это всё подействовало – он принял (опять же, как мне кажется) всё это слишком близко к сердцу», — приводит слова Тамма журнал «Лыжный спорт».

«А что я такого сказал?» Вокуев — о словах о том, что популяризируют Большунова, а не лыжи
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