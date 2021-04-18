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Организаторы Авачинского марафона ответили на критику Дмитрия Губерниева

Организаторы Авачинского марафона ответили на критику Дмитрия Губерниева
Лыжи / Другие 0

Организатор Авачинского марафона, Всероссийская серия лыжных марафонов Russialoppet, ответила на претензии спортивного комментатора Дмитрия Губерниева к безопасности гонки.

Во время марафона 2021 года произошла трагедия. На одном из поворотов участник, шедший со спуска на большой скорости, врезался в дерево и ударился головой. В результате полученных повреждений лыжник скончался.

Губерниев раскритиковал организаторов марафона из-за недостаточных мер безопасности. Однако, по их версии, причиной смерти лыжника, стал тромб.

«Несчастный случай не связан с безопасностью, по предварительному заключению реаниматологов — это тромб», — написали представители серии Russialoppet на своей странице в «Инстаграме» в комментариях к посту о марафоне.

Дмитрий Губерниев отреагировал на трагедию на Авачинском лыжном марафоне
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