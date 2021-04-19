СК проверит меры безопасности на Авачинском марафоне после смерти одного из участников

Представители Следственного комитета России сообщили о начале проверки мер безопасности на Авачинском лыжном марафоне. Заявление опубликовано на сайте Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

«Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициирована процессуальная проверка по сообщению, размещённому в средствах массовой информации, о недостаточной организации безопасности на лыжной гонке «Авачинский марафон». Как следует из сообщения, 18 апреля 2021 года один из участников лыжной гонки «Авачинский марафон» при прохождении трассы травмировался, ударившись о неогороженное дерево. В настоящее время мужчина проходит лечение в стационаре городской больницы № 2».

Напомним, один из участников Авачинского лыжного марафона скончался во время гонки, по информации организаторов, в результате образования в организме тромба. Ещё один лыжник получил травмы после падения, которое было запечатлено на видео, в данный момент он находится в больнице.