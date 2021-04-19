Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

СК проверит меры безопасности на Авачинском марафоне после смерти одного из участников

СК проверит меры безопасности на Авачинском марафоне после смерти одного из участников
Лыжи / Другие 0
Аудио-версия:

Представители Следственного комитета России сообщили о начале проверки мер безопасности на Авачинском лыжном марафоне. Заявление опубликовано на сайте Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

«Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициирована процессуальная проверка по сообщению, размещённому в средствах массовой информации, о недостаточной организации безопасности на лыжной гонке «Авачинский марафон». Как следует из сообщения, 18 апреля 2021 года один из участников лыжной гонки «Авачинский марафон» при прохождении трассы травмировался, ударившись о неогороженное дерево. В настоящее время мужчина проходит лечение в стационаре городской больницы № 2».

Напомним, один из участников Авачинского лыжного марафона скончался во время гонки, по информации организаторов, в результате образования в организме тромба. Ещё один лыжник получил травмы после падения, которое было запечатлено на видео, в данный момент он находится в больнице.

Очевидец рассказал о смерти лыжника на Авачинском марафоне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021