Очевидец рассказал о смерти лыжника на Авачинском марафоне

Лыжник-любитель очевидец трагедии на Авачинском лыжном марафоне Михаил Причинин рассказал, как пытался помочь участнику гонки, который погиб на дистанции.
«Я стоял именно в этом месте в это время. Нас было четыре человека: мой внук, мой хороший знакомый Александр Мулькев и ещё одна женщина – не знаю её имени. Упал он недалеко от нас, на середине трассы.
Подбежали к нему, сняли лыжи, отнесли на обочину. Александр – профессиональный спасатель, он пытался ему помочь, но это было невозможно, если оторвался тромб.
Потом приехали ещё ребята, делали всё возможное и надеялись на лучшее. Дерева не было, никто в это время ничего не снимал. Нужно было спасать человека, а не заниматься съёмками. На видео идут лидеры, а он шёл после них минимум минут через 40-50», — приводит слова Причинина «Евроспорт».
- 19 апреля 2021
-
12:36
-
12:26
-
12:17
- 18 апреля 2021
-
22:05
-
20:51
-
17:38
-
16:43
-
15:37
-
13:58
-
13:12
-
11:26
-
11:10
- 17 апреля 2021
-
16:42
-
16:02
-
14:39
-
13:08
-
12:26
-
10:40
- 16 апреля 2021
-
23:57
-
13:32
-
12:42
- 15 апреля 2021
-
18:49
-
18:34
-
17:30
-
16:14
-
15:20
- 14 апреля 2021
-
22:37
-
22:21
-
21:27
-
19:57
-
19:34
-
13:03
-
10:51
-
10:15
- 13 апреля 2021
-
20:48