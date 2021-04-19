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Очевидец рассказал о смерти лыжника на Авачинском марафоне

Очевидец рассказал о смерти лыжника на Авачинском марафоне
Лыжи / Другие 0
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Лыжник-любитель очевидец трагедии на Авачинском лыжном марафоне Михаил Причинин рассказал, как пытался помочь участнику гонки, который погиб на дистанции.

«Я стоял именно в этом месте в это время. Нас было четыре человека: мой внук, мой хороший знакомый Александр Мулькев и ещё одна женщина – не знаю её имени. Упал он недалеко от нас, на середине трассы.

Подбежали к нему, сняли лыжи, отнесли на обочину. Александр – профессиональный спасатель, он пытался ему помочь, но это было невозможно, если оторвался тромб.

Потом приехали ещё ребята, делали всё возможное и надеялись на лучшее. Дерева не было, никто в это время ничего не снимал. Нужно было спасать человека, а не заниматься съёмками. На видео идут лидеры, а он шёл после них минимум минут через 40-50», — приводит слова Причинина «Евроспорт».

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