Ретивых прокомментировал поступок Большунова, не подошедшего к нему после спринта на ЧМ

Лыжник сборной России Глеб Ретивых прокомментировал поступок Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира.

Напомним, Ретивых ушёл на последний этап лидером после того, как Большунов передал ему эстафету, однако сборная России в итоге заняла третье место. Александр не подошёл к товарищу по команде сразу после финиша.

«Люди, которые не понимают и хотят что-то из этого сделать, — для них это проблема. А кто адекватный, тот всё понимает. Гонка уже давно прошла, из неё выжали максимум. У нас могло вообще не быть медали, нужно радоваться бронзе. Если у нас уже бронзе не радуются, куда это вообще годится?

Если бежит команда, значит, команда выигрывает или проигрывает. Нет такого, что один человек виноват. Это так же, как и в большой эстафете, там вся команда выигрывает или проигрывает, не надо никого винить, в этом и заключается командная гонка. А не так, что, допустим, ты на предыдущем этапе молодец, вытащил команду, а на следующем ты облажался, что-то не получилось (лыжи не поехали, палку сломал, ошибся и т. д.), и ты сразу для всех самый плохой человек. Это же неправильно, так не может быть: вчера ты молодец, сегодня — никто. Во всех командных видах спорта так, там ведь не говорят, что «мы из-за Васи Петрова проиграли», проиграла вся команда», — цитирует Ретивых Sport24.