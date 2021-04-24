Стало известно, когда итальянские лыжники присоединятся к сборной России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев назвал дату, когда итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани присоединятся к российским лыжникам для совместных тренировок.
«У нас первый сбор намечен на 17 мая в австрийском Рамзау, в нём будут участвовать все входящие в группу спортсмены. Итальянцы присоединятся к нам с первого сбора, на протяжении всех последующих сборов будут с нашей группой готовиться. Первый сбор продлится до 2 июня, у нас будет лыжная подготовка, роллеры, кросс, походы. Часть наших спортсменов уже прошла обязательное УМО (углубленное медицинское обследование. — Прим. «Чемпионата»), другим ещё предстоит это сделать.
Это будет подготовительный сбор к лету со специальными упражнениями на лыжах. Мы в этом году планируем очень много кататься на лыжах, нам это очень важно. В июне у нас тоже будет лыжная подготовка», — приводит слова Турышева ТАСС.
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