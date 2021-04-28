Большунов раскрыл основной и резервный планы подготовки сборной России к новому сезону

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился подробностями подготовки национальной команды к новому сезону.
«У нас уже есть план подготовки к олимпийскому сезону, и он отличается от прошлого года. Если будет возможность выехать на сборы за границей, то, конечно, мы пойдём по тому плану, который прописан и включает Эстонию, а также высотный сбор в Италии. То есть у нас будут два сбора. Если не будет получаться, то второй вариант — Малиновка (Архангельская область).
Основной вариант — подготовка за границей. На первом сборе нужно получить экипировку, лыжероллеры, которые приедут в Отепя. Второй сбор — Италия, потому что там и высота подходящая, и есть условия для развития», — сказал Большунов в эфире «Россия 24».
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