Большунов раскрыл основной и резервный планы подготовки сборной России к новому сезону

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился подробностями подготовки национальной команды к новому сезону.

«У нас уже есть план подготовки к олимпийскому сезону, и он отличается от прошлого года. Если будет возможность выехать на сборы за границей, то, конечно, мы пойдём по тому плану, который прописан и включает Эстонию, а также высотный сбор в Италии. То есть у нас будут два сбора. Если не будет получаться, то второй вариант — Малиновка (Архангельская область).



Основной вариант — подготовка за границей. На первом сборе нужно получить экипировку, лыжероллеры, которые приедут в Отепя. Второй сбор — Италия, потому что там и высота подходящая, и есть условия для развития», — сказал Большунов в эфире «Россия 24».