Тренер Большунова: Александр взрослеет, и сейчас он сам строит планы во время гонки

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал о работе со спортсменом.



«Работать с такими людьми, как Большунов, — большое счастье. Его нужно только немного направлять, подсказывать, обсуждать пути улучшения техники. Это очень ищущий спортсмен, понимающий, жаждущий изменений.



Буквально пару лет назад говорили, что он хорошо владеет только классическим ходом. Прошло два года — многие забыли об этом. И сейчас, может, даже коньковым ходом у него получается лучше. Это лишний раз говорит о том, что человек совершенствуется, не останавливается на месте и смотрит на шаг вперёд.



Александр взрослеет. Ко мне он пришёл в достаточно юном возрасте. Естественно, наши отношения меняются. Сейчас мы уже больше партнёры — в том понимании, что он постоянно ищет улучшение спортивных результатов, а я анализирую. Мы это реализуем через тренировочную программу.



А во время гонки он уже сам строит планы, какие действия предпринять, особенно это касается масс-стартов. Он решает, где сделать ускорение, уходить ли в начале гонки, когда никто этого не ожидает. Он постоянно растёт, и наши отношения постепенно меняются. Но мы оба заинтересованы в одном — в результатах Александра», — рассказал Бородавко в эфире «Россия 24».

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